В Литве заговорили о необходимости восстанавливать контакты с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо начинать восстанавливать прерванные в 2014 году официальные контакты с Россией.

По его словам, на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично, передает РИА «Новости».

«Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов», – заявил Сквернялис.

«Мы – уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией), хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами», – сказал Сквернялис в эфире программы национального телевизионного канала LNK «Панорама недели».

При этом по его словам, литовские власти должны «выдерживать четкие стратегические границы». Он пояснил, что «речь идет о ситуации на Украине, о реализации минских договоренностей, о защите прав человека и уважении международных прав».

Напомним, в декабре в министерстве юстиции Литвы заявляли, что Вильнюс собирается добиваться ареста европейского имущества Газпрома. В октябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Литвы добиться от Газпрома компенсаций в рамках антимонопольного дела.