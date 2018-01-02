Умерла актриса Татьяна Майорова

В Литве на 77-ом году жизни после продолжительной болезни умерла советская актриса Татьяна Майорова, сообщила пресс-служба Русского драмтеатра Литвы.

Артистка умерла 30 декабря 2017 года. Похороны актрисы пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес, передает РИА «Новости».

Майорова родилась в городе Часов Яр в Донецкой области. Большую часть жизни актриса посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), где исполнила более 40 ролей. Снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.