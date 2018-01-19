«Пророссийского» премьера в Чехии лишили неприкосновенности

Парламент Чехии в пятницу большинством голосов принял решение о лишении премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности.

Причиной такого решения стало неправомерное получением им субсидии Евросоюза в размере 2 млн евро для одной из своих фирм. Вместе с Бабишем депутатской неприкосновенности лишили его соратника Ярослава Фалтынека, сообщает РИА «Новости».

Бабиш на заседании парламента заявил, что расследование инициировали его политические противники.

За лишение неприкосновенности премьера и его коллеги, а соответственно, и выдачу их правоохранительным органам проголосовало большинство. Решение не поддержали лишь депутаты движения ANO, созданного Бабишем в октябре, когда сторонники нынешнего премьера выиграли парламентские выборы.

Во вторник парламент выразил недоверие правительству, созданного Бабишем, на следующий день камбин объявил об отставке. Президент Чехии Милош Земан может принять ее уже 24 января.

Ранее сообщалось, что Бабиш обратится в нижнюю палату с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы в суде доказать невиновность в связи с обвинением полицией в мошенничестве.

В декабре стало известно, что премьером Чехии стал миллиардер Бабиш, которого считают «пророссийским» политиком.