Кинорежиссеры вступились за Мединского

Кинорежиссеры, актеры и функционеры отрасли присоединились к обращению деятелей культуры к главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором выразили поддержку работе Минкульта в части защиты интересов российского кинематографа.

Как сообщает ТАСС, список подписантов петиции пополнили кинорежиссеры Владимир Бортко, Евгений Герасимов, Алексей Герман, Ким Дружинин, Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, Игорь Угольников и Владимир Хотиненко, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин, руководитель киностудии имени Горького Сергей Зернов, актеры Алексей Гуськов, Александр Домогаров, Мария Кожевникова, Евгений Миронов и Леонид Ярмольник, а также продюсер Наталья Мокрицкая.

Накануне письмо подписали глава Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, кинорежиссер Федор Бондарчук, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудковский и гендиректор компании «XX Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов.

«Мы решительно поддерживаем позицию Министерства культуры России и лично министра Мединского В.Р. по защите интересов отечественного кинематографа», – подчеркивают авторы петиции.

Они считают, что благодаря поддержке государства российские киноленты «собирают в разы больше денег и зрителей». Также авторы петиции на имя Дмитрия Медведева полагают, что удалось добиться прогресса благодаря строительству и реконструкции кинотеатров в малых городах, специальной программе для сел, финансовой и информационной поддержке отечественного кинематографа, а также «раздвижкой релизов» – когда иностранные конкуренты сдвигаются в пользу отечественных.

Напомним, ранее Ассоциация владельцев кинотеатров написала открытое письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву из-за переноса даты прокатов двух фильмов. Его авторы попросили главу кабмина «обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы».

В ответ министр культуры Владимир Мединский призвал оперировать конкретными данными, а не «абстрактными криками о цензуре».