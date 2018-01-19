Артисты театра Вахтангова пожаловались на писателя Полякова

Ведущие артисты Государственного академического театра им. Вахтангова написали письмо в Министерство культуры, где высказали недовольство утверждениями главы Общественного совета при Минкультуры Юрия Полякова в адрес художественного руководителя театра Римаса Туминаса.

«Вы неоднократно резко отзывались о деятельности и личности Туминаса... Вы не устаете подчеркивать, что Римас Туминас - гражданин Евросоюза, работающий в русском театре, но не интересующийся нашей страной», – передает ТАСС текст письма, которое подписали Владимир Этуш, Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Ольга Тумайкина, а также директор театра Кирилл Крок.

Артисты заявили, что Туминас превратил театр в один из самых успешных, в посещаемость театра им. Вахтангова за 2017 год составила 97%.

«Согласно отчету театра Минкульту, в 2017 году в репертуаре театра 53 названия, из них 6 спектаклей по современной российской драматургии, что составляет 11% от общего репертуара театра», – заявили в театре говорится в тексте письма.

Сам Поляков заявил, что на Основной сцене театра Вахтангова «не идет никаких современных русских пьес».

«Такое впечатление, что Туминасу не очень интересна жизнь современной России – может быть, как гражданину Евросоюза», – заявил Поляков.

Напомним, писатель Юрий Поляков стал новым главой общественного совета при Минкульте 4 октября 2017 года.