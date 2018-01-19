Нефть подешевела на данных о росте добычи в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром продолжают опускаться в рамках технической коррекцией после активного роста до максимума за три года.

Также негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США, передает «Интерфакс».

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 68 центов – до 68,63 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу подешевела на 78 центов и составила 63,17 доллара за баррель.