После стрельбы в Волгограде возбуждено дело об убийстве

В Волгограде несколько человек в результате нападения получили огнестрельные и ножевые ранения, один из них скончался, сообщили официальный представитель регионального управления СК Наталья Куницкая и замначальника пресс-службы областного МВД Антон Корнаухов.

Мужчина 24 лет скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Еще трое пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние как тяжелое, передает ТАСС.

«В больницу номер 15 доставлен мужчина 1982 года рождения с огнестрельным ранением левого бедра, левой кисти и резаной раной левого бедра. В то же медучреждение доставлен еще один мужчина с колото-резаной раной обоих бедер, слева с повреждением сосудистого пучка. В больницу номер 16 доставлен 35-летний мужчина с ножевым ранением бедренных артерий обоих ног. Состояние всех госпитализированных тяжелое», – сообщили в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области

Открыты дела по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»), ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц»), ч.1 ст. 222 УК («Незаконный оборот оружия»).

Конфликт произошел у кафе в Красноармейском районе, на одном из оживленных перекрестков – на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Удмуртской. Около 19.00 мск группа молодых людей покинула заведение, но в 30 метрах от него подверглась нападению. По ним стреляли из различного оружия, кроме того, нападавшие нанесли удары ножом.

Полицейские ищут автомобили LADA Priora и Infiniti, на которых, предположительно, могли скрыться участники нападения, объявлен план «Перехват». Номера машин полиции известны.