В петербургском подвале заметили крокодила

Петербургские СМИ публикуют фотографию крокодила, который попал в подвал одного из жилых домов города.

Взрослый нильский крокодил вынырнул из подвальной жижи в одном из домов на юге Петербурга, пишет «Фонтанка».

«Рептилия клацнула челюстями при виде человека», сделавшего фото на смартфон.

Точный адрес дома, в котором был найден крокодил, а также другие подробности не приводятся.