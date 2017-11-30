У британского короля Артура «нашли» украинские корни

Украинский историк и политолог Александр Палий заявил, что легендарный король Артур может быть выходцем с Украины.

«В Британии достаточно популярна идея о том, что легендарный король Артур – наш. Аргументы не только однозначные, но и весомые. Во-первых, римляне действительно в конце 2 в. н. э. поселили в Британии 5,5 тыс. сарматских наемников-конников для защиты северного вала (вал Адриана – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Палий в своем Facebook.

В качестве других доводов Палий приводит мнение, что Артур и его рыцари – тяжелые конники, а этот вид войск был типичным для сарматов и нетипичным для местных кельтов.

Палий также назвал легенду о мече «Эскалибур», который надо достать из камня, «слишком сарматской». По его словам, у сарматов и у скифов существовал культ меча, «культовые мечи на вершине жертвенников».

Палий подчеркнул, что местные филологи якобы нашли в Британии немало топонимов, происхождение которых может быть сарматским.

При этом историк добавил, что «все это довольно неточно».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Киеве постепенно приходят к «единственно верной» версии украинской истории и украинского нацстроительства.

Король Артур – легендарный вождь бриттов в 6–7 вв., разгромивший завоевателей-саксов. Самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов.

Сарматы – народ, состоявший из кочевых ираноязычных племен 6–4 вв. до н. э. Они населяли степные районы от Тисы и Дуная до Аральского моря – на территории современной Украины, России и Казахстана.

Киевская Русь – средневековое государство в Восточной Европе, возникшее в 9 в. в результате объединения ряда восточнославянских и финно-угорских племен под властью князей династии Рюриковичей.