Пенсионеров освободили от налогов за шесть соток огородов

Льготные категории граждан, в том числе пенсионеры, больше не будут платить земельный налог за участок площадью шесть соток. Причем это новшество распространяется в том числе на 2017 год. Поэтому снижение налоговой нагрузки пенсионеры почувствуют уже сейчас.

Такие изменения в Налоговый кодекс РФ были приняты федеральным законом 28 декабря 2017 года.

Освобождение от уплаты налога за шесть соток для льготников распространяется на любой один земельный участок по выбору самого налогоплательщика независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения в пределах РФ. Если участок превышает шесть соток, то налог будет рассчитан только за оставшуюся площадь.

Если участков несколько, и вы хотите получать вычет с определенного участка, то нужно подать соответствующее уведомление о выбранном участке в налоговый орган. Либо ФНС автоматически сделает вычет с одного из земельных участков с максимальной исчисленной суммой налога.

Право на такую льготу имеют пенсионеры, герои Советского Союза, РФ, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д. (полный список указан в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ).

Раньше льготники не платили налог на землю, кадастровая (рыночная) стоимость которой не превышала всего 10 тыс. рублей, что достаточно мало. И в числе таких льготников не входили пенсионеры по старости. Однако на большой пресс-конференции в декабре 2017 года президент Владимир Путин, отвечая на проблемный вопрос о 10-кратном росте налога на землю в Псковской области, предложил изменить систему налоговых льгот. Потому что «уровни тарифов кадастровых платежей должны быть основаны на реальных доходах населения», сказал Путин. Он предложил льготникам вообще не платить за шесть соток никаких налогов и расширить список льготников за счет всех пенсионеров по старости. Причем, освободить от этого налога решили не в 2018, а уже в 2017 году.

Эта льгота должна стать серьезным подспорьем для пенсионеров, избавив их от чрезмерной налоговой нагрузки.

А пенсионеров среди дачников, как известно, больше половины. У многих еще с советских времен остались небольшие приусадебные участки и огороды.

Налог на землю устанавливает каждый регион самостоятельно в размере от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости. В зависимости от этой стоимости одни платят за свою землю 500-700 рублей, другие – несколько тысяч.