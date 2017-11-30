ФСБ разработала новые основы государственной пограничной политики России

Федеральная служба безопасности разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России.

Подготовленный ведомством документ заменит действующие в настоящее время основы государственной пограничной политики России, утвержденные 5 октября 1996 года. Согласно проекту, целями госпогранполитики страны являются защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничной территории России, передает РИА «Новости».

К основным задачам отнесены выявление и нейтрализация угроз суверенитету территориальной целостности России; поддержание административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории; предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на госгранице; обеспечение защиты интересов и безопасности российских граждан, государственных и общественных организаций в пограничном пространстве России и другие.

Основными угрозами национальным интересами безопасности России в пограничном пространстве названы территориальные притязания ряда иностранных государств к России, попытки проникновения на территорию России членов международных террористических и экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований, а также наличие вблизи российской госграницы очагов социально-политической и военной напряженности, связанные с ними риски возникновения пограничных инцидентов.

Также к числу угроз отнесены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории страны на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории; возрастание рисков экономической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной территории России из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития, а также транспортной изоляции.

В перечне угроз отмечены попытки расхищения природных ресурсов, деятельность трансграничной организованной преступности, криминализация населения приграничной территории, связанная с организацией незаконной миграции, контрабандным перемещением через границу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также материальных и культурных ценностей.

Наконец, в числе угроз также упомянуты риски возникновения на приграничных территориях сопредельных государств стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий и эпизоотий и угроза их трансграничного переноса на российскую территорию; активизация деятельности сопредельных государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам страны.

11 января президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций до 2030 года.