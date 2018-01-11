Путин утвердил Основы госполитики в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций до 2030 года.

«Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. Правительству России обеспечить реализацию Основ государственной политики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу с 11 января.

К числу основных угроз отнесены стихийные бедствия, в том числе вызванные глобальным изменением климата, техногенные аварии и катастрофы, особо опасные инфекционные заболевания.

Среди задач госполитики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций названы повышение эффективности управления рисками, развитие систем раннего обнаружения опасных природных явлений и процессов, применение систем дистанционного мониторинга, в том числе с помощью космических аппаратов, развитие авиационно-спасательных технологий, создание специализированных робототехнических комплексов, а также целый ряд других, передает ТАСС.

В указе также раскрыты механизмы реализации Основ госполитики, показатели состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ресурсное обеспечение соответствующих мероприятий и некоторые другие аспекты.