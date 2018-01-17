ЛНР отозвала агента из ВСУ

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР провело спецоперацию по возвращению в Луганск агента, собиравшего секретную информацию в рядах ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МГБ республики отметили, что на территорию ЛНР вернули экс-начальника отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973, расположенной Краматорске, Ивана Хижняка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Хижняк в течение трех лет «занимался сбором секретной информации в тылу противника».

В МГБ отметили, что агент был завербован и внедрен в подразделение ПВО ВСУ в 2014 году и до конца 2017 года собирал и передавал информацию самопровозглашенной республике.

«Благодаря нашему агенту мы владели полной оперативной обстановкой в зоне проведения так называемой «антитеррористической операции», а также о планах и намерениях украинских силовиков в отношении народных республик», – добавили в ведомстве.

Решение о выводе агента приняли из-за поступившей от источника в СБУ информации о предстоящей проверке утечки из дивизиона секретных данных.

В понедельник, 15 января, госслужащим соседней ДНР запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны спецслужб Украины.