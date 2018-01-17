Инфляция с начала года составила 0,2%

Недельная инфляция с 10 по 15 января в России составила 0,1%, с начала месяца рост цен составил 0,2%, следует из данных Росстата.

«За период с 10 по 15 января 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,2% (в целом за январь 2017 года – 100,6%)», - сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что выросли в среднем на 0,2% цены на маргарин, пшено, соль и водку. В то же время цены на гречневую крупу снизились на 0,9%, свинину, кур и сахар-песок – на 0,2-0,3%.

В среднем выросли на 0,5% цены на плодоовощную продукцию, при этом огурцы стали дешевле на 2,1% дешевле, помидоры - 0,7%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

В 2017 году уровень инфляции в стране составил 2,5%.