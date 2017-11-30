В Чубайса на Гайдаровском форуме бросили листовки

На одной из сессий Гайдаровского форума в Москве неизвестный мужчина бросил листовки в председателя правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, который выступал в роли модератора.

В самом начале сессии мужчина вышел на сцену, бросил листовки в Чубайса и пытался что-то сказать, но сотрудники охраны прервали его и под руки вывели из аудитории, передает ТАСС.

Чубайс инцидент оценил с юмором, указав, что юноша не добросил до него бумаги.

«Что-то не добросил молодой человек. Как-то не доработал», – отшутился Чубайс, вспомнив, как раньше недовольные бросали бутылки с кефиром.

Позже он поднял листовки, брошенные на сцену. Другим участникам сессии он некоторые из них зачитал.

«Нас всех вместе называют форумом воров и предателей», – сказал Чубайс. Также он зачитал листовки «Грабители народа должны быть наказаны», «Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ». При этом он признался, что больше всего ему понравилась листовка «Чубайса на нары, народ на Канары».

«Это лучшее. Это, по крайней мере, какой-то вариант действия. А ваше понимание – куда двигаться и как?» – спросил Чубайс экспертов, передает РИА «Новости».