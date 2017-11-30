Названы сроки проведения амнистии капитала

В период с марта по декабрь 2018 года в России будет проведена амнистия капитала, под которую попадут не только открытые, но и закрытые к 1 марта счета в зарубежных банках, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

В России на данный момент созданы «все условия» для возврата капитала, потому в министерстве ожидают, что результаты амнистии капитала будут значительнее, чем в 2016 году – тогда было собрано 7,2 тыс. деклараций, передает слова Силуанова «Интерфакс».

Министр отметил, что опасения бизнеса не оправдались: «У нас уже есть опыт, есть положительные результаты. Пожалуйста, если есть проблемы с вашим бизнесом за рубежом – переводите деньги сюда, декларируйте, что у вас зарегистрировано, работайте здесь, в России».

Также до конца 2018 года будет продолжена практика освобождения от НДФЛ доходов, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Кроме того, глава Минфина рассказал, что правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки в ближайшие годы, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин призвал продлить амнистию капитала и выступил за налоговые льготы для тех, кто переводит бизнес из-за границы в Россию.