Командирам попавших в аварии эсминцев ВМС США предъявлены обвинения

Командирам эсминцев «Фицджеральд» и «Джон Маккейн», которые попали в аварии в 2017 году, предъявлены обвинения в непреднамеренных убийствах, сообщила пресс-служба ВМС США.

Кроме того, их обвиняют в «халатности, опасном управлении кораблем». Обвинения также выдвинуты против двух офицеров «Фицджеральда», и могут быть выдвинуты против одного из старших офицеров «Джона Маккейна», передает РИА «Новости».