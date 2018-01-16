Серебренникову продлили срок домашнего ареста

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении более 130 млн рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», – цитирует ТАСС постановление суда.

До 19 апреля также продлен арест продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и экс-гендиректора компании Юрия Итина.

Сторона защиты просила освободить Серебренникова под залог в 68 млн рублей, Малобродского – в 10 млн рублей. Суд посчитал необоснованным изменение меры пресечения.

В ходе заседания Басманного суда во вторник Серебренников обвинил экс-главбуха «Седьмой студии» во «вранье в интересах следствия». Вместе с тем следователи просили продлить арест Серебренникову, экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему генеральному продюсеру этой организации Алексею Малобродскому.

В понедельник стало известно о том, что Следственный комитет завершил расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела.

Напомним, в августе Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».