«Союзмультфильм» отстоял право на образ Винни-Пуха

Суд по интеллектуальным правам отказал компании «Алвега» в регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха, согласившись с позицией «Союзмультфильма» о невозможности эксплуатации образов персонажей мультфильмов без согласия студии-правообладателя.

«15 января Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Алвега», производящему продукты питания, в регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха – персонажа из мультфильмов «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», созданных на киностудии «Союзмультфильм» в 1969-1972 годах. Таким образом, суд согласился с позицией Роспатента и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» о недопустимости использования персонажей мультфильмов киностудии без ее на то согласия», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу «Союзмультфильма».

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что киностудия считает принятое решение суда знаковым для рынка лицензионной продукции в целом, так как права на мультфильмы и персонажей принадлежат только правообладателям.

Она также заявила, что в 2017 году студия погасила все долги перед авторами, и собирается «систематически выплачивать авторам отчисления от любого использования аудиовизуальных произведений». Компании, которые приобрели права на использование персонажей напрямую у авторов, попадают в зону риска, считает Слащева.

ООО «Алвега» обратилось в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха в 2015 году. В регистрации было отказано по причине того, что права на персонажа принадлежат «Союзмультфильму». После этого «Алвега» обжаловало решение в Палате по патентным спорам, но решение осталось неизменным. Затем компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам, заявив, что ею были получены разрешения от художников-постановщиков, создававших образ Винни-Пуха. Согласие киностудии при этом «Алвега» не получала.