Президент Румынии отправил в отставку премьер-министра страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что утвердил отставку премьера страны Михая Тудосе и назначил на должность и.о. главы правительства министра обороны Михая Фифора.

«Премьер-министр Михай Тудосе подал в отставку, и я ее утвердил. Сейчас нужно правительство, чтобы укоротить как можно скорее ситуацию неясности», – передает РИА «Новости» слова Йоханниса.

Он заявил также, что назначил Фифора на должность и.о.премьер-министра и назначил на среду консультации с партиями.

Согласно действующей процедуре, президент Румынии должен был подписать документ об отставке премьера. Кроме того, главе государства необходимо было издать декрет о том, что пост премьера Румынии вакантен, и утвердить исполняющего обязанности премьера. Новый председатель кабмина будет руководить правительством до формирования нового.

Напомним, ранее сообщалось, что румынский премьер-министр Михай Тудосе объявил об уходе в отставку, его обращение в течение вторника будет передано на подпись главе страны Клаусу Йоханнису.