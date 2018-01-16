Малайзия и Сингапур решили построить ветку метро между странами

Малайзия и Сингапур договорились о строительстве ветки метрополитена, которая свяжет два государства через Джохорский пролив. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в Сингапур премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Протяженность ветки метрополитена составит 4 км, по ней можно будет перевозить до 10 тыс. пассажиров в час, передает РИА «Новости».

По плану строительство трансграничного метро должно быть завершено до конца 2024 года.

При этом паспортный контроль и таможню пассажиры будут проходить лишь перед входом на станцию.

Напомним, ранее пекинское метро установило рекорд по числу перевезенных пассажиров.