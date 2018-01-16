Детям в России разрешат ездить в поездах без родителей

Уже в этом году дети старше 10 лет смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей, сообщил гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов.

«По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу», – сообщил Иванов «Российской газете».

Издание отмечает, что такая услуга может быть доступна уже в нынешнем году. «Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению», – приводит газета слова Иванова.

Сейчас родители могут отправлять детей поездом организованными группами, например, на отдых или соревнования, однако проводник не пустит одного ребенка в поезд. В то же время в самолетах уже можно заказывать перевозку ребенка с сопровождением.