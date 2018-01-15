Росгвардия решила проверить охрану в школах страны после резни в Перми

Росгвардия заявила о масштабной проверке частных охранных предприятий, оказывающих услуги в российских школах, после резни в одном из образовательных учреждений Перми.

«В связи с происшествием в одной из школ города Перми руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности. В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству России и их качество», – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечено, что сотрудники ведомства проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией и уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

«Также будет проанализирована локация правоохранительных структур, для своевременного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию», – подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец пообещала усиление безопасности в российских школах после ЧП в Перми.

Напомним, утром в понедельник в пермской школе № 127 произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.