ФСИН признала вину в гибели топ-менеджера Роскосмоса

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний признала, что в гибели в СИЗО №5 топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова, обвиненного в мошенничестве, есть вина персонала изолятора.

«Несмотря на проводимую работу по предупреждению преступных намерений спецконтингента, в 2017 году было допущено одно особо учитываемое преступление. Все вы помните громкое резонансное дело по гибели заключенного Евдокимова в следственном изоляторе № 5. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК», – заявил начальник столичного УФСИН Сергей Мороз, передает «Интерфакс».

По его словам, после проверок, проведенных в связи с инцидентом, одного из сотрудников СИЗО №5 привлекли к уголовной ответственности. Еще несколько сотрудников получили дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Мороз отметил, что окончательную оценку случившемуся даст следствие и суд, однако вина сотрудников СИЗО «однозначно имеется».

Ранее по факту гибели Евдокимова было возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство).

Напомним, 18 марта 2017 года в московском СИЗО был найден мертвым экс-топ-менеджер Роскосмоса Евдокимов, арестованный 1 декабря 2016 года по обвинению в мошенничестве на 200 млн с имуществом РСК «МиГ».