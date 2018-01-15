ЦИК предложил проживающим на Украине россиянам вернуться на родину для участия в выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что проживающие на Украине россияне могут столкнуться с трудностями при голосовании на выборах президента 18 марта, в связи с чем она предложила гражданам России приехать для голосования на родину, хотя бы в приграничные области.

Волеизъявление избирателей, проживающих на Украине, может оказаться затруднено, поскольку выборы проходят 18 марта – в день воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим источники «Коммерсанта» в Киеве предполагают, что радикально настроенные организации «с удвоенной энергией попытаются помешать проведению голосования».

«У меня нет ответа, как там голосовать гражданам России, этот вопрос не с кем обсуждать (с украинской стороны)», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что за полтора года, прошедших с думских выборов, ситуацию с организацией голосования на Украине для россиян стабилизировать не удалось. По словам Памфиловой, учитывая «неприятный опыт» голосования во время последних выборов Госдумы, россиянам, пребывающим на Украине, предложено «приехать в Россию, хотя бы в приграничные области, и проголосовать» на ближайшем избирательном участке.

«Для этого сейчас есть все возможности»,– подчеркнула госпожа Памфилова, имея в виду новое правило, которое позволяет гражданам России голосовать на любом участке, рядом с которым они окажутся в день выборов.

Вместе с тем российские дипломаты в посольстве России в Киеве готовятся к голосованию 18 марта. Удастся ли его провести в консульствах России в Одессе, Харькове и Львове, дипломаты сомневаются. Однозначно они говорят, что невозможно будет организовать голосование на территории российского консульства в Киеве, так как этот особняк, находящийся в центре города, невозможно защитить.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.