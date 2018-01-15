Капитана камчатского судна представили к награде за спасение моряков из КНДР

Капитану камчатского судна «Петр Ильичев» вручена благодарность руководства краевого главка МЧС за спасение тонувших в Японском море северокорейских моряков, сообщила пресс-служба ведомства.

Операция по спасению северокорейских моряков, находившихся по колено в воде на давшей течь деревянной шхуне, прошла 10 декабря 2017 года, передает РИА «Новости».

Позднее выяснилось, что лодка вышла в море 6 декабря. На следующий день на ней сломался двигатель, шхуна легла в дрейф, а вскоре начала тонуть.

Направлявшееся в порт Пусан через исключительную экономическую зону КНДР судно «Петр Ильичев» заметило терпящих бедствие моряков. Приблизившись к деревянной шхуне, российское судно прикрыло своим бортом северокорейскую лодку от ветра и волн.

Со слова капитана, экипажу удалось поднять на борт своего судна рыбаков – трое из них были живы и имели обморожения от долгого нахождения в холодной воде, их товарищ погиб накануне. Его тело также подняли на борт «Петра Ильичева». Спасенным оказали первую помощь и доставили в порт Владивосток.

«За мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану судна «Петр Ильичев» было вручено благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», – рассказал представитель пресс-службы ведомства, добавив, что отличившихся при проведении спасательной операции моряков представили к ведомственной медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Напомним, в мае 2016 года судно под флагом КНДР захватило яхту с приморскими спортсменами. Позднее старпом яхты «Элфин» рассказал о ее задержании северокорейскими рыбаками.