Порошенко анонсировал производство 120 украинских фильмов в год

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в его стране будут снимать более 120 фильмов в год.

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, украинский кинематограф ждет яркое будущее», – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Также в своем сообщении Порошенко прорекламировал «первое украинское фентези» – фильм «Сторожевая застава», права на показ которого, по словам президента Украины, приобрели уже 27 стран.

Парламент Украины в сентябре 2016 года принял закон о государственной поддержке кинематографии. Документ предусматривает финансовую поддержку украинского кино и сериалов за счет средств местных бюджетов. По мнению авторов, закон позволит увеличить долю украинских фильмов в кассовых сборах страны с нынешних 2,5% до 25%.