Власти Ирана сняли все ограничения на работу Telegram

Иранское правительство полностью сняло ограничения на работу мессенджера Telegram, введенные на фоне масштабных протестов в стране, передает агентство IRNA.

Блокировка отдельных каналов была снята, доступ к мессенджеру по беспроводной и сотовой связи был полностью возобновлен в ночь с субботы на воскресенье, передает РИА «Новости».

28 декабря в Иране начались акции протеста, в ряде городов произошли столкновения, погибли 20 человек. В Тегеране заявили, что антиправительственные акции протеста были спланированы на встречах представителей ЦРУ США и Саудовской Аравии в Эрбиле (Иракский Курдистан).

На фоне протестов поступили сообщения, что власти заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в том числе Instagram и Telegram.