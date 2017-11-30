Журналистка Washington Post похвалила пропагандиста сирийских боевиков

Глава бюро The Washington Post в Бейруте Лиз Слай похвалила за храбрость «сирийского журналиста», который в действительности является пропагандистом боевиков.

В четверг Слай опубликовала в своем Twitter видеоролик, на котором мужчина с микрофоном ведет репортаж под авиаударом. Ролик, предположительно, снят в провинции Идлиб.

Слай отметила, что «этому сирийскому журналисту, стоявшему в открытом поле, когда вокруг него рвались бомбы, очень повезло остаться в живых». «На нем не было шлема или бронежилета. Его речь трудно расслышать из-за взрывов. Он и его коллеги – очень храбрые люди», – написала она.

Позднее журналистка The Washington Post уточнила, что имя мужчины – Тахир аль-Умар.

В комментариях к записи Слай интернет-пользователи, в том числе и журналисты, указали сотруднице американской газеты, что «храбрец» на видео также известен под именем Абу Омар, он исламистский пропагандист. В частности, Омар восхищался боевиками после гибели 60 человек из шиитского ополчения в результате подрыва заминированных автомобилей ИГ*.

В Twitter даже разместили фотографию Омара с террористами «Исламского государства*». «Ну серьезно, вы пиарите официальную пропаганду террористов… Куда еще ниже падать?» – обратился к Слай пользователь под ником Charls_Lister.

«Наведите справки о его связях с «Аль-Каидой» и другими террористами. А потом удалите свой твит, чтобы хоть как-то сохранить лицо», – посоветовал TonyGandalfini.

«Вот это да. The Washington Post теперь еще и восхваляет сторонников ИГ», – пишет Catalyst_317.

Несмотря на шквал обрушившейся критики, Слай не стала удалять хвалебные записи в адрес сторонника боевиков. В комментарии RT она заявила, что ее похвала не относилась к самому журналисту или его деятельности. Слай утверждает, что восхваляла как проявление храбрости способность «стоять и вести репортаж посреди поля, когда вокруг все взрывается». Журналистка добавила, что не считает нужным за что-либо извиняться.