Экс-чиновник США заявил о просьбах российского бизнеса помочь избежать санкций

Представители российского бизнеса обращались к бывшим сотрудникам Госдепа и минфина США с просьбами помочь им избежать включения в «кремлевский доклад» администрации США, сообщил экс-сотрудник внешнеполитического ведомства США Дэн Фрид.

Он заявил, что к нему тоже обращались с подобными просьбами, но конкретных имен не назвал. Фрид сказал, что отказался помочь обратившимся к нему бизнесменам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Указывается, что против попавших в список могут ввести новый тип санкций – ограничения затронут не только их самих, но и членов семьи и всех контрагентов, пишут «Ведомости».

Бизнесмены, опасающиеся попадания в доклад, исследуют возможные риски для инвестиций. У некоторых из них ликвидируют активы.

Напомним, СМИ сообщали, что Белый дом готовит для Конгресса США так называемый кремлевский доклад, в котором будут указаны высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству России. По данным источников, в список могут включить свыше 50 человек, а с учетом членов семей – до 300 человек.