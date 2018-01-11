Нефть Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость барреля эталонной марки нефти Brent впервые с 4 декабря 2014 года на торгах в четверг поднялась выше 70 долларов за баррель.

Вечером в четверг цена барреля нефти Brent поднималась до 70,03 доллара, передает РИА «Новости».

По состоянию на 19.28 мск цена несколько снизилась, опустившись до 69,91 доллара.

Нефть марки WTI увеличивалась на 1,56%, до 64,56 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, не исключен в ближайшее время рост цены на нефть до 80 долларов.