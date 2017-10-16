Нефть по 80 долларов скоро может стать реальностью

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11 января, четверг  |  Последнее обновление — 01:26  |  vz.ru
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
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Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...

Нужна ли демократия России?

Андрей Бабицкий, журналист
Давайте сравним наше общество образца начала 90-х годов прошлого века и сегодняшний его извод. Вроде бы это одни и те же люди, одна и та же культура, но выбор народа сегодня будет совершенно иным. Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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          Нефть по 80 долларов скоро может стать реальностью

          В США отмечено очень резкое падение добычи нефти    10 января 2018, 18:26
          Фото: Isaac Urrutia/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Нефтяные цены приблизились к 70 долларам за баррель. Это рекордные за последние три года уровни. Страны ОПЕК и Россия не могут не радоваться такому положению дел, ведь это помогает пополнять их бюджеты. Стоит ли ждать 80 долларов за баррель или полугодовой восходящий тренд по нефти подходит к своему логическому завершению?

          Цены на нефть вышли на рекордные с 2014 года уровни. Стоимость Brent поднялась до 69,09 доллара за баррель (мартовский фьючерс). Цена февральского фьючерса на нефть WTI – до 63,4 доллара за баррель. Во вторник обе марки поднялись в цене более чем на 1,5%.

          Такой высоты удалось добиться благодаря сообщению Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей. В среду в 18.30 будут обнародованы официальные статданные минэнерго США. Если они совпадут с данными API, то такое сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Аналитики ждали куда менее существенного падения – на 3,75 млн баррелей.

          Для снижения добычи в США есть реальные основания. Сланцевые нефтедобытчики в последнее время работают с отрицательным денежным потоком, который уже надоел акционерам. Производителям надо будет найти баланс между наращиванием добычи и увеличением доходов акционеров, а это значит, что инвестиции в добычу придется сократить. С фундаментальной точки зрения это поддержит нефтяные котировки.

          Между тем восходящий тренд на нефтяном рынке начался не сегодня, а еще в середине июня 2017 года. «Достичь трехлетних максимумов было бы сложно без фундаментальных данных, таких как договоренность ОПЕК и России об ограничении добычи, без необычного и самого резкого за 10 лет падения запасов в США и общего ускорения мировой экономики, что подстегивает ожидаемый спрос на черное золото», – говорит Александр Купцикевич из FxPro.

          Цены на нефть поддерживаются целым рядом благоприятных факторов. Кроме продления соглашения о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+ позитивную роль сыграли различные сообщения о проблемах с добычей и транспортировкой сырой нефти в самых разных уголках мира в последние недели, отмечает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Это и остановка работы трубопровода Forties в Северном море, и взрыв на магистральном нефтепроводе в Ливии, и известия о сокращении добычи нефти в Венесуэле, и ненеожиданные сообщения по поводу политических протестов в Иране, и другие новости.

          Таким образом, текущие 69 долларов за баррель совсем не предел. «Говорить о скором достижении фьючерсами на нефть сорта Brent уровня 80 долларов за баррель было бы преждевременно. Тем не менее тестирование близкого значимого уровня 70 долларов в ближайшие торговые дни выглядит очень вероятным», – считает Манжос.

          При этом резкого одномоментного слома полугодовой тенденции к росту нефтяных котировок он не ждет. Если наметится разворот, то он будет плавным – в течение нескольких дней или даже недель, считает эксперт. Манжос считает, что восходящее движение во фьючерсах на нефть еще далеко от своего завершения.

          «Если контракты на нефть сорта Brent сумеют уверенно превысить уже очень близкую отметку 70 долларов, то следующей среднесрочной целью для них станет уровень 80 долларов. Можно ориентироваться на достижение этой отметки в течение первого полугодия 2018 года»,

           – говорит Манжос.

          Затем возможен отскок, однако к концу 2018 года эксперт также ожидает движение фьючерсов на нефть сорта Brent около уровня 80 долларов за баррель.

          Однако звучат и более пессимистичные оценки, согласно которым не стоит ждать сохранения нефтью таких высот. «Уже в ближайшие недели и даже дни может начаться коррекционный откат, возможно, в область ниже 60 долларов за баррель Brent. А к началу второго полугодия – более продолжительная волна ослабления к уровням ближе к 50 долларам», – считает Александр Купцикевич.

          Он объясняет, что высокие цены на нефть должны дополнительно подстегнуть предложение в США и других странах, не связанных договоренностью ОПЕК+, кроме того, и этот фактор постепенно пойдет на спад.

          «Мы все рады, что цены на нефть растут, но нужно посмотреть, сохранится ли ралли в течение всего года. Если да, то это, безусловно, подстегнет аппетит сланцевых добытчиков», – сказал Reuters чиновник в ОПЕК. Там опасаются, что на фоне высоких цен на нефть сланцевики начнут добывать больше и на рынок вернется избыток предложения, который снова обвалит цены на черное золото. Неофициально Саудовская Аравия, которая готовится к IPO Saudi Aramco в этом году, хотела бы, чтобы нефть торговалась выше 60 долларов за баррель, в том числе для сокращения дефицита бюджета, сказали агентству источники в королевстве.

          Пока же скачок цен на нефть не может не радовать страны, экономика которых опирается на нефтяные доходы, в том числе и российскую экономику. Рост нефтегазовых доходов в 2017 году принес бюджету России дополнительно 1 трлн рублей.

          В прошлом году средняя цена на нефть российской марки Urals, основного экспортного товара, увеличилась на 26,6% и составила 53,03 доллара за баррель (данные Минфина РФ). Для сравнения: в 2016 году средняя цена на Urals составляла 41,9 доллара за баррель.

          В декабре 2017 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 63,61 доллара за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года (52,08 доллара за баррель). 


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