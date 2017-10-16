Нефть по 80 долларов скоро может стать реальностью

Нефтяные цены приблизились к 70 долларам за баррель. Это рекордные за последние три года уровни. Страны ОПЕК и Россия не могут не радоваться такому положению дел, ведь это помогает пополнять их бюджеты. Стоит ли ждать 80 долларов за баррель или полугодовой восходящий тренд по нефти подходит к своему логическому завершению?

Цены на нефть вышли на рекордные с 2014 года уровни. Стоимость Brent поднялась до 69,09 доллара за баррель (мартовский фьючерс). Цена февральского фьючерса на нефть WTI – до 63,4 доллара за баррель. Во вторник обе марки поднялись в цене более чем на 1,5%.

Такой высоты удалось добиться благодаря сообщению Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей. В среду в 18.30 будут обнародованы официальные статданные минэнерго США. Если они совпадут с данными API, то такое сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Аналитики ждали куда менее существенного падения – на 3,75 млн баррелей.

Для снижения добычи в США есть реальные основания. Сланцевые нефтедобытчики в последнее время работают с отрицательным денежным потоком, который уже надоел акционерам. Производителям надо будет найти баланс между наращиванием добычи и увеличением доходов акционеров, а это значит, что инвестиции в добычу придется сократить. С фундаментальной точки зрения это поддержит нефтяные котировки.

Между тем восходящий тренд на нефтяном рынке начался не сегодня, а еще в середине июня 2017 года. «Достичь трехлетних максимумов было бы сложно без фундаментальных данных, таких как договоренность ОПЕК и России об ограничении добычи, без необычного и самого резкого за 10 лет падения запасов в США и общего ускорения мировой экономики, что подстегивает ожидаемый спрос на черное золото», – говорит Александр Купцикевич из FxPro.

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Цены на нефть поддерживаются целым рядом благоприятных факторов. Кроме продления соглашения о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+ позитивную роль сыграли различные сообщения о проблемах с добычей и транспортировкой сырой нефти в самых разных уголках мира в последние недели, отмечает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Это и остановка работы трубопровода Forties в Северном море, и взрыв на магистральном нефтепроводе в Ливии, и известия о сокращении добычи нефти в Венесуэле, и ненеожиданные сообщения по поводу политических протестов в Иране, и другие новости.

Таким образом, текущие 69 долларов за баррель совсем не предел. «Говорить о скором достижении фьючерсами на нефть сорта Brent уровня 80 долларов за баррель было бы преждевременно. Тем не менее тестирование близкого значимого уровня 70 долларов в ближайшие торговые дни выглядит очень вероятным», – считает Манжос.

При этом резкого одномоментного слома полугодовой тенденции к росту нефтяных котировок он не ждет. Если наметится разворот, то он будет плавным – в течение нескольких дней или даже недель, считает эксперт. Манжос считает, что восходящее движение во фьючерсах на нефть еще далеко от своего завершения.

«Если контракты на нефть сорта Brent сумеют уверенно превысить уже очень близкую отметку 70 долларов, то следующей среднесрочной целью для них станет уровень 80 долларов. Можно ориентироваться на достижение этой отметки в течение первого полугодия 2018 года»,

– говорит Манжос.

Затем возможен отскок, однако к концу 2018 года эксперт также ожидает движение фьючерсов на нефть сорта Brent около уровня 80 долларов за баррель.

Однако звучат и более пессимистичные оценки, согласно которым не стоит ждать сохранения нефтью таких высот. «Уже в ближайшие недели и даже дни может начаться коррекционный откат, возможно, в область ниже 60 долларов за баррель Brent. А к началу второго полугодия – более продолжительная волна ослабления к уровням ближе к 50 долларам», – считает Александр Купцикевич.

Он объясняет, что высокие цены на нефть должны дополнительно подстегнуть предложение в США и других странах, не связанных договоренностью ОПЕК+, кроме того, и этот фактор постепенно пойдет на спад.

«Мы все рады, что цены на нефть растут, но нужно посмотреть, сохранится ли ралли в течение всего года. Если да, то это, безусловно, подстегнет аппетит сланцевых добытчиков», – сказал Reuters чиновник в ОПЕК. Там опасаются, что на фоне высоких цен на нефть сланцевики начнут добывать больше и на рынок вернется избыток предложения, который снова обвалит цены на черное золото. Неофициально Саудовская Аравия, которая готовится к IPO Saudi Aramco в этом году, хотела бы, чтобы нефть торговалась выше 60 долларов за баррель, в том числе для сокращения дефицита бюджета, сказали агентству источники в королевстве.

Пока же скачок цен на нефть не может не радовать страны, экономика которых опирается на нефтяные доходы, в том числе и российскую экономику. Рост нефтегазовых доходов в 2017 году принес бюджету России дополнительно 1 трлн рублей.

В прошлом году средняя цена на нефть российской марки Urals, основного экспортного товара, увеличилась на 26,6% и составила 53,03 доллара за баррель (данные Минфина РФ). Для сравнения: в 2016 году средняя цена на Urals составляла 41,9 доллара за баррель.

В декабре 2017 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 63,61 доллара за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года (52,08 доллара за баррель).