Путин прокомментировал реакцию США на сообщения о вмешательстве России в выборы

У США острая и агрессивная реакция на недостоверную информацию о российском вмешательстве в выборы, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что США постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела других и считают это нормой, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Путин прокомментировал большое количество кандидатов в президенты на выборах в 2018 году.

Напомним, 27 декабря Владимир Путин подал документы на участие в президентских выборах в ЦИК, который получил уведомления о желании участвовать в выборах главы государства от 67 претендентов.

Вести сбор подписей в свою поддержку ЦИК разрешил лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, главе партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, руководителю Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову, кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной, телеведущей Ксении Собчак и многим другим.