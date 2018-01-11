Япония заявила протест Китаю из-за приближения кораблей к спорным островам

МИД Японии заявило протест КНР в связи с приближением кораблей китайских ВМС, в том числе подлодки, к зоне у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами.

Как сообщило агентство Киодо, посол Китая в Токио был вызван в японское внешнеполитическое ведомство.

В минобороны Японии заявили, что cилы самообороны зафиксировали присутствие иностранной подлодки в водах возле острова Мияко, передает РИА «Новости». Позже субмарина вошла в зону между Сенкаку и островом Тайсё, где в тот момент находился фрегат ВМС КНР.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ была создана экстренная кризисная группа, которая занимается сбором информации о действиях китайских кораблей.

Напомним, ранее Япония по дипломатическим каналам заявила протест Китаю в связи с возможной разработкой китайцами газовых месторождений возле спорной линии между эксклюзивными экономическими зонами в Восточно-Китайском море.