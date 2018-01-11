В ЕС объяснили причину отказа в выделении Украине 600 млн евро

Украина не выполнила четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, в связи с чем Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 млн евро, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Кроме того, в Брюсселе призвали Киев к срочному созданию Антикоррупционного суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинское радио».

Однако Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. По его словам, украинский лидер Петр Порошенко лично обращался к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении новой макрофинансовой помощи.

Ранее сообщалось, что рост торговли Украины с Россией оказался больше, чем с ЕС.