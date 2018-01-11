Комплексы «Ярс» заступили на боевое дежурство в рамках учений

Ракетные полки, оснащенные комплексами «Тополь-М» и «Ярс», приступили к несению боевого дежурства в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) от Ивановской до Иркутской областей, сообщили в Минобороны.

«Полки ПГРК, оснащенные ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс», в рамках плановых учений приступили к отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской до Иркутской областей», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в ходе учений будет отработан вывод комплексов на полевые позиции, совершен марш, будут проведены учения по маскировке и боевому охранению.

Также военнослужащие будут выполнять задачу по уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новейших противодиверсионных машин «Тайфун-М», имеющих в арсенале беспилотники.

Кроме того, будут проведены условные пуски ракет и отработана организация взаимодействия с другими подразделениями.

Напомним, командующий РВСН генерал Сергей Каракаев сообщил, что все дивизии РВСН, имеющие на вооружении мобильные пусковые установки, до 2026 года будут перевооружены на стратегические ракетные комплексы «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной разделяющейся головной частью.