Трамп высказал предположение об отношении Путина к политике Белого дома

Глава американского государства Дональд Трамп предположил, что президенту России Владимиру Путину не нравится политика, проводимая Белым домом.

Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг заявил, что «лучше сотрудничать» с Россией, «намного лучше, имея дело с Северной Кореей». Однако президент США считает, что Путину «не может нравиться» политика Трампа, передает РИА «Новости».

«Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии, – заявил Трамп. – Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться».

«Работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие страны по всему миру – это хорошо, а не плохо», – сказал американский президент.

В свою очередь, Сольберг сказала, что в интересах Норвегии сохранять с хорошие отношения с Россией, которая является «важным игроком на международной арене». Сольберг добавила, что у Норвегии «хорошие отношения» с Россией, передает ТАСС.

Сольберг заявила, что не видела попыток вмешательства извне в выборы в стране.

Трамп также заявил, что демократы в США муссируют тему якобы имевших место связей между его предвыборным штабом и Россией для того, чтобы оправдать свое поражение на выборах.

По словам Трампа, США и Норвегия «плечом к плечу борются с общими угрозами для свободы, безопасности и ценностей». В частности, речь идет о борьбе с «коммунизмом и терроризмом». Трамп отметил сотрудничество Вашингтона и Осло в сфере биообороны. Он также рассказал, что Норвегия приобрела партию американских вооружений, в том числе многоцелевые ударные истребители пятого поколения F-35.

Его попросили прокомментировать высказывания американского генерала о том, что в Европе грядет большая война. Трамп ответил: «Возможно, он знает что-то, чего не знаю я». Президент США сказал, что его страна намерена добиваться «мира с позиции силы».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала состояние отношений России и США.