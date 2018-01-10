Россия оказалась на 48 месте рейтинга свободы передвижения

Россия заняла 48 место в рейтинге паспортов Henley & Partners, учитывающем возможность путешествовать в другие страны без виз; эту же позицию заняли Молдавия с Черногорией.

В 2017 году россияне имели возможность безвизового посещения 110 стран мира, в 2016 году – 106, в 2015 году – 102, сообщает издание Inc.

В прошлом году росиянам открылась возможность без виз ездить в Катар, Мьянму, ОАЭ, Самоа и ЮАР.

Самой свободной в этой части в минувшем году оказалась Германия (пятый год подряд возглавляющая рейтинг Henley & Partners), жители которой по состоянию на начало 2018 года имеют возможность въезжать без виз в 177 стран мира.

На втором месте находится Сингапур (176 стран). Третье место делят Дания, Италия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Франция, а также Швеция и Япония (175 стран). Также в десятку рейтинга входят 30 стран, большинство из которых находятся в ЕС, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Южная Корея.

На последнем месте в рейтинге оказался Афганистан, жители которого имеют возможность безвизового посещения 24 стран мира.

На территории бывшего СССР лидером рейтинга оказалась Украина, граждан которой ждут без оформления виз 114 страны мира.