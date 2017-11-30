Путин заявил о необходимости совершенствования системы ЕГЭ

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что система ЕГЭ работает, ее нужно сохранить и усовершенствовать, а также пообещал, что бесплатное высшее образование в России сохранится.

«Нет, здесь (в системе высшего образования – прим. ВЗГЛЯД) принципиальных изменений не будет. Платная часть, она есть, и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится», – заявил Путин, передает ТАСС.

В июне 2017 года исследования, проведенное фондом «Общественное мнение», показало, что число недовольных ЕГЭ россиян возросло до рекордного уровня.