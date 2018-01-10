Прошлогодние осадки поставили рекорд в Москве

Рекордное за почти 140-летнюю историю наблюдений количество осадков выпало в Москве в прошедшем году, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«При сложении среднемесячных сумм осадков выяснилось, что за год на станции ВДНХ она превысила 900 миллиметров. И это самая большая годовая сумма, зафиксированная в Москве с 1879 года», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Таким образом был побит предыдущий рекорд 2013 года, когда сумма осадков составила почти 890 миллиметров.



При этом Позднякова отметила, что средняя годовая норма осадков в Москве составляет 691 миллиметр.

Напомним, ранее метеорологи сообщали, что температура воздуха в Москве побила многолетний рекорд.