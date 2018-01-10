Температура воздуха в Москве побила многолетний рекорд

Установившаяся в среду температура воздуха в столице превышает среднее многолетнее значение на 4-6 градусов, сообщили синоптики.

В среду температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов, что опережает многолетние сезонные показатели на 4-6 градусов, говорится в сообщении на сайте погодного центра «Фобос».

Также отмечается, что в Москве сохранится повышенное атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось о погоде в столице в среду.