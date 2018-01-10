Житель Апатит угнал БТР и врезался в магазин

Мужчина угнал бронетранспортер из местной школы ДОСААФ и врезался в один из продуктовых магазинов города Апатиты, где затем украл бутылку вина.

Инцидент произошел ранним утром 10 января: местный житель угнал из автошколы ДОСААФ гусеничный легкобронированный тягач, сообщает «Хибининформ».

«Около дома №25 по улице Северной, разворачиваясь, он не справился с управлением; МТЛБ разворотил припаркованную поблизости Daewoo и въехал в магазин», – сообщает издание.

После того, как мужчина разбил витрину магазина, он зашел внутрь и украл бутылку вина. В настоящее время он задержан полицейскими и дает показания.

Напомним, в 2015 году нетрезвые десантники 331-го гвардейского парашютного полка угнали боевую машину пехоты, чтобы прокатиться на ней по ночному Ярославлю. Не справившись с управлением, солдаты загнали боевую машину в Волгу. После этого случая виновные были уволены.