Спрогнозирован рост цен на автомобили в России

В России цены на легковые автомобили 2018 года выросли у производителей на 3–5%. Увеличение стоимости в компаниях объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией.

Дилеры заявили, что рост в целом за год составит 13-17%, отраслевые эксперты называют цифру 10%, пишет «Коммерсант».

Так, в Renault рассказали о повышении стоимости новых машин на 2%. Mitsubishi Outlander подорожает на 1-2%. Kia станет дороже в среднем на 0,8% из-за «влияния инфляции и роста акцизов на мощные автомобили». Ford Sollers поднял цены на автомобили Fiesta, EcoSport и Kuga на 1-2%. Datsun подорожает на 1,3-2%.

В Toyota сообщили, что повысили цены на 2% на RAV4 (кроме подешевевших комплектаций Standard и Standard Plus), Land Cruiser Prado, Corolla, Prius. Toyota Hilux подорожала на 1,3%. В Nissan не исключили «планового» повышения цен, отметив, что «точных цифр пока нет, они будут озвучены с приходом первых автомобилей 2018 года к дилерам».

Ранее в BMW объявили о росте с 1 января 2018 года цен на 3% на весь модельный ряд, в Cadillac – на 6-8%.

По данным издания, на АвтоВАЗе рассказали о планах повышения цен на 2,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве промышленности и торговли предложили с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые автомобили на 87-125%, что на фоне роста акцизов увеличит цены на машины до 17%.