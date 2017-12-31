Британия собралась ввести национальную криптовалюту

Центральный банк Великобритании в наступающем году может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что еще в феврале 2015 года Банк Англии создал специальную исследовательскую группу, которая занялась рассмотрением возможности введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов, передает РИА «Новости».

Сейчас специалисты Банка Англии, продолжает издание, изучают технологию электронных транзакций, используемую в операциях с биткоином и другими криптовалютами.

Ожидается, что результаты работы группы будут представлены в 2018 году.

«Базовая технология [транзакций с криптовалютами] представляет по-настоящему большой интерес. Мы в Банке Англии сейчас работаем с ней», – сказал глава британского ЦБ Марк Карни, отметив, что уже провел переговоры с другими центробанками по введению в оборот электронной валюты.

Вариант введения в обращение национальной криптовалюты рассматривают также в Израиле и Швеции.

Накануне глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что, как и криптовалюты, доллар является «мыльным пузырем». Он пообещал, что РПЦ осмыслит этот феномен.