Супругу муфтия Дагестана выдвинули кандидатом в президенты России

Инициативная группа граждан из 542 человек выдвинула в субботу в Махачкале кандидатом в президенты России супругу муфтия Дагестана, 46-летнюю Айну Гамзатову, сообщила пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.

По ее словам, в инициативную группу вошли общественные деятели, духовные лидеры, ученые и спортсмены, передает «Интерфакс». Необходимые документы для регистрации будут предоставлены в ЦИК до 5 января.

Напомним, избирательная кампания в России официально стартовала 18 декабря. Больше всего средств для предвыборной кампании к середине недели поступило в избирательный фонд телеведущей Ксении Собчак – около 19,5 млн рублей.

Ранее о своих планах участвовать в выборах также заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от «Яблока», член КПРФ Павел Грудинин, Ксения Собчак от «Гражданской платформы», журналист и правозащитник Екатерина Гордон, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и первый темнокожий кандидат блогер Самсон Шоладеми.