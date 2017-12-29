Путин резко ужесточил наказание сообщникам террористов

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в статьи Уголовного кодекса, ужесточающие ответственность за вербовку террористов, в УК введено понятие «пропаганда терроризма».

Изменения в закон ужесточают уголовную ответственность за вербовку и вовлечение граждан в терроризм, а также за финансирование терроризма, сообщает РИА «Новости».

Ужесточается наказание и за другие преступления, предусмотренные некоторыми статьями УК России: ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч.3 и ч.4 ст. 206 (захват заложника), ч. 4 ст. 211 (угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта), ст. 361 (акт международного терроризма).

Максимальное наказание за преступления по вышеуказанным статьям – лишение свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. До принятия нового закона за преступления террористической направленности было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

За совершение преступлений с использованием служебного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо пожизненное лишение свободы. До принятия нового закона за такие преступления предусматривалось максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В законе также появилось понятие «пропаганда терроризма». По этой статье будут наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. За подобное преступление, совершенное с использованием СМИ и интернета, предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.