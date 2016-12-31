Экс-главу Росграницы осудили на девять лет

Мещанский суд Москвы вынес наказание бывшему начальнику Росграницы Дмитрию Безделову за мошенничество почти на полмиллиарда рублей при обустройстве госграницы.

Согласно приговору суда, Безделов проведет девять лет в колонии общего режима, передает ТАСС.

Прокурор просил приговорить экс-чиновника к 10 годам.

Безделов признан виновным в хищении казенных 490 млн рублей, выделенных на пограничную инфраструктуру. Следствие выявило, что осужденный создал преступную группу, в которую входили его зам, главы подведомственных учреждений. Сам Безделов длительное время скрывался от следствия и только в апреле 2017 года был экстрадирован в Россию из Италии.