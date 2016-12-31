Украина пожизненно дисквалифицировала футболистов из ДНР

Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранила от футбола 18 футболистов, игравших в чемпионате ДНР по футболу.

«КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе так называемой ДНР, и решил запретить им пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом», – сообщается на сайте ФФУ.

Решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. В список отстраненных попали 18 футболистов.

Футбольный союз Донецкой народной республики проводит три турнира: чемпионат, первенство и кубок ДНР по футболу. В чемпионате принимают участие восемь команд.