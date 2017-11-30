Путин ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии

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29 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины. Подробности...
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Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год

Некоторые выражения Владимира Путина становятся классикой жанраФото: Сергей Бобылев/ТАСС
«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году. Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию? Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
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Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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      Животные в зоопарках начали праздновать Новый год и Рождество

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        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Путин ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии

             29 декабря 2017, 15:39
          Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий ратификацию соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

          «Ратифицировать Соглашение между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота», – говорится в документе на официальном интерент-портале правовой информации.

          Документ подписан 18 января 2017 года. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Предусматривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные.

          Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

          Ранее на этой неделе Россия начала формирование постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии.

          Напомним, 11 декабря Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии, где останутся два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.

          13 декабря Путин внес в Госдуму проект ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота в районе порта Тартус. Профильный комитет нижней палаты рекомендовал ратифицировать соглашение.


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