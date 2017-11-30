Путин ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии

Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий ратификацию соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

«Ратифицировать Соглашение между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота», – говорится в документе на официальном интерент-портале правовой информации.

Документ подписан 18 января 2017 года. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Предусматривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные.

Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Ранее на этой неделе Россия начала формирование постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии.

Напомним, 11 декабря Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии, где останутся два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.

13 декабря Путин внес в Госдуму проект ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота в районе порта Тартус. Профильный комитет нижней палаты рекомендовал ратифицировать соглашение.