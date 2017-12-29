Вооруженная оппозиция Сирии начала освобождать насильственно удерживаемых лиц

Вооруженная оппозиция в Сирии начала освобождать насильственно удерживаемых лиц после переговоров с офицерами Российского центра по примирению враждующих сторон, сообщил дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии в Женеве.

«В результате переговоров офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон с представителями вооруженной оппозиции начат процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам источника, боевики в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, насильственно удерживают в тюрьмах «много мирных жителей». «Было бы правильным, если бы в продолжение реализации договоренностей Астаны боевики пошли бы на меры укрепления доверия и освободили также и этих людей», – добавил он.

Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане завершился принятием решения стран-гарантов перемирия (Россия, Турция, Иран) о формировании рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии.